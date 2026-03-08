رئیس پلیس راه استان قزوین:
آزادراه قزوین-زنجان بازگشایی شد
رئیس پلیس راه استان قزوین از بازگشایی باند شمالی آزادراه قزوین ـ زنجان خبر داد و گفت:مسیری که پیشتر به علت تخریب پل در محدوده شهرستان ابهر مسدود شده بود، بازگشایی شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: هماکنون در محدوده استان قزوین هیچ محدودیتی برای عبور و مرور وجود ندارد، با این حال بهدلیل آنکه عرشه پل در حال بازسازی است و هنوز بهطور کامل تکمیل نشده، رانندگان باید هنگام عبور از محدوده ابهر با احتیاط بیشتر حرکت کنند.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در تمامی محورهای استان عادی و روان است.
رئیس پلیس راه استان خاطرنشان کرد: از ساعاتی قبل شاهد بارش نزولات آسمانی در سطح استان هستیم و باتوجه به لغزندگی جاده ها و معابر به رانندگان توصیه میشود: نکات ایمنی از جمله رعایت فاصله طولی مناسب سرعت مطمئنه را مدنظر قرار داده و حتما تجهیزات زمستانی به همراه داشته و از سلامت خودروی خود اطمینان حاصل کنند.