آزادراه قزوین-زنجان بازگشایی شد

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: هم‌اکنون در محدوده استان قزوین هیچ محدودیتی برای عبور و مرور وجود ندارد، با این حال به‌دلیل آن‌که عرشه پل در حال بازسازی است و هنوز به‌طور کامل تکمیل نشده، رانندگان باید هنگام عبور از محدوده ابهر با احتیاط بیشتر حرکت کنند.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در تمامی محورهای استان عادی و روان است.

رئیس پلیس راه استان خاطرنشان کرد: از ساعاتی قبل شاهد بارش نزولات آسمانی در سطح استان هستیم و باتوجه به لغزندگی جاده ها و معابر به رانندگان توصیه میشود: نکات ایمنی از جمله رعایت فاصله طولی مناسب سرعت مطمئنه را مدنظر قرار داده و حتما تجهیزات زمستانی به همراه داشته و از سلامت خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

انتهای پیام/