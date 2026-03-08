انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق سلاح و مهمات آمریکایی

یک باند سازمان‌یافته قاچاق سلاح و مهمات آمریکایی، در سیستان و بلوچستان منهدم شد.

به گزارش ایلنا، مرزبانی فراجا اعلام کرد: یک باند سازمان‌یافته قاچاق سلاح و مهمات در منطقه مرزی میرجاوه که وابسته به آمریکا جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی و گروهک‌های ضدانقلاب بوده، با اقدام نیروهای مرزبانی استان سیستان و بلوچستان و با همکاری نیروهای امنیتی شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، تعداد ۱۰ قبضه سلاح کلت، ۵ قبضه سلاح کلاش، ۵ قبضه سلاح M4 و تعداد ۶۶ خشاب مربوطه را کشف کردند.

