فعالیت مجدد سامانه ۱۱۰ پلیس در آذربایجان غربی
فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از فعالیت مجدد سامانه ۱۱۰پلیس در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای از راه اندازی مجدد سامانه ۱۱۰ پلیس در استان خبر داد در متن این اطلاعیه آمده است:به اطلاع شهروندان استان می رساند؛ در راستای برقراری نظم و امنیت اجتماعی و در اجرای تأکیدات سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان، با تلاش شبانهروزی متخصصان فنی، مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در کمتر از ۲۴ ساعت مجدداً فعال شده و هماکنون آماده دریافت تماسها و گزارشهای مردمی است.
شایان ذکر است؛ گزارشهای مردمی نقش بیبدیل و کلیدی در شناسایی عوامل نفوذی دشمن و تأمین نظم و امنیت شهروندان دارد.
از اینرو از مردم عزیز درخواست میشود برای حفظ جان هموطنان و ارتقای امنیت کشور، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.