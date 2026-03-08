معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: 

کمبود دارو و شیرخشک معمولی نداریم/مردم خرید هیجانی نکنند
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: روند تامین و توزیع دارو در حال انجام است و کمبودی در دارو و شیرخشک معمولی نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محسن شهلایی  با اشاره به اینکه با وجود شرایط حساس کنونی روند تامین و توزیع دارو در حال انجام است، اظهار کرد: با تمام توان پای کار هستیم و همه بخش‌ها در زمینه تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در حال فعالیت می‌باشند.

وی با بیان اینکه از نظر داروهای معمول کمبودی نداریم، افزود: برخی از اقلام دارویی از جمله برخی از انواع انسولین از گذشته هم کمبود داشتند و این کمبود مربوط به شرایط کنونی نیست، اما کمبودی که زندگی مردم و بیماران را تحت تاثیر جدی قرار دهد و محسوس باشد، نداریم.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تامین و توزیع مستمر شیرخشک نیز خبر داد و عنوان کرد: از نظر شیرخشک‌های معمولی هیچ کمبودی نداریم، اما در زمینه برخی از انواع شیرخشک‌های خاص و رژیمی از گذشته کسری‌هایی وجود داشته و مربوط به اکنون نیست.

به گفته شهلایی، از نظر ملزومات و تجهیزات پزشکی نیز کسری قابل توجهی وجود ندارد.

وی یادآور شد: در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستانی، از قبل تدابیر لازم برای دپو کافی در شرایط جنگی اندیشیده شده بود و مشکل جدی وجود ندارد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مردم تقاضا کرد با توجه به اینکه به صورت شبانه‌روزی تامین و توزیع دارو، شیرخشک و تجهیزات انجام می‌شود، از خرید غیرضروری و دپو دارو و شیرخشک در خانه‌هایشان خودداری کنند.

شهلایی از فعالیت مستمر داروخانه‌ها نیز یاد کرد و ادامه داد: نه تنها تمامی داروخانه‌های شبانه‌روزی و منتخب فعال هستند و بدون تعطیلی کار می‌کنند، بلکه حتی به برخی از داروخانه‌های روزانه نیز مجوز دادیم ساعت کاری خود را افزایش دهند.

