به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این مراسم با بیان این که پیکر هر شهید بیرقی از رشادت، فداکاری، استقامت و مردانگی است، گفت: هر شهیدی که امروز بر دستان مردم قدرشناس تشییع می‌شود، در حقیقت اعلام مقاومت است و این حضور باشکوه و حماسی ملت، یک سنگر بسیار پولادین در برابر رژیم صهیونیستی و ترامپ جنایتکار ایجاد کرده است.

استاندار فارس با اشاره به اینکه این شکوه حضور پیام روشنی برای جهانیان دارد خاطرنشان کرد: پیام این اجتماع بزرگ آن است که مردم ما با فرهنگ شهادت زندگی کرده‌اند و ایثار و فداکاری در خون آن‌ها جریان دارد.

وی گفت: این مردم امام حسینی هستند و در مکتب عاشورا یاد گرفته‌اند که در برابر دشمن کوتاه نیایند و با تمام توان از وجب به وجب خاک مقدس کشور عزیز اسلامی‌مان دفاع می‌کنند.

امیری در پایان تصریح کرد: این روحیه سلحشوری و ایستادگی، بزرگترین پشتوانه برای صیانت از آرمان‌های انقلاب و تمامیت ارضی ایران اسلامی در برابر هرگونه تجاوز و بدخواهی دشمنان است.

پیکر پاک و مطهر ۱۲ شهید اقتدار ایران اسلامی از ساعت ۹ امروز در میدان شهدای شیراز تشییع و پس از پیمودن خیابان پیروزی و اقامه نماز در حرم مطهر شاهچراغ، پیکر پاک ۹شهید در گلزار شهدا به خاک سپرده شد و 3 شهید برای خاکسپاری به زادگاهشان بازگردانده شدند.

