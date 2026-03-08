خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار فارس:

پیکر هر شهید بیرقی از رشادت، مردانگی و استقامت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است

پیکر هر شهید بیرقی از رشادت، مردانگی و استقامت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است
کد خبر : 1759942
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس در آیین تشییع پیکر مطهر شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به شیراز، حضور باشکوه مردم را پیامی صریح از استقامت پایدار ملت ایران دانست و تاکید کرد: پیکر مطهر هر شهید به مثابه سنگری پولادین در برابر توطئه‌های دشمنان و جبهه جنایتکار استکبار است.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این مراسم با بیان این که پیکر هر شهید بیرقی از رشادت، فداکاری، استقامت و مردانگی است، گفت: هر شهیدی که امروز بر دستان مردم قدرشناس تشییع می‌شود، در حقیقت اعلام مقاومت است و این حضور باشکوه و حماسی ملت، یک سنگر بسیار پولادین در برابر رژیم صهیونیستی و ترامپ جنایتکار ایجاد کرده است.

استاندار فارس با اشاره به اینکه این شکوه حضور پیام روشنی برای جهانیان دارد خاطرنشان کرد: پیام این اجتماع بزرگ آن است که مردم ما با فرهنگ شهادت زندگی کرده‌اند و ایثار و فداکاری در خون آن‌ها جریان دارد.

وی گفت: این مردم امام حسینی هستند و در مکتب عاشورا یاد گرفته‌اند که در برابر دشمن کوتاه نیایند و با تمام توان از وجب به وجب خاک مقدس کشور عزیز اسلامی‌مان دفاع می‌کنند.

امیری در پایان تصریح کرد: این روحیه سلحشوری و ایستادگی، بزرگترین پشتوانه برای صیانت از آرمان‌های انقلاب و تمامیت ارضی ایران اسلامی در برابر هرگونه تجاوز و بدخواهی دشمنان است.

 پیکر پاک و مطهر ۱۲ شهید اقتدار ایران اسلامی از ساعت ۹ امروز در میدان شهدای شیراز تشییع و پس از پیمودن خیابان پیروزی و اقامه نماز در حرم مطهر شاهچراغ، پیکر پاک ۹شهید در گلزار شهدا به خاک سپرده شد و 3 شهید برای خاکسپاری به زادگاهشان بازگردانده شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل