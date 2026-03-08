به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی طوسی اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن شب قدر و برگزاری مراسم شب‌زنده‌داری، کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های سراسر استان طبق ابلاغیه‌ای که دوم اسفند امسال صادر شده بود، در روزهای پس از شب‌های قدر از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود تا کارکنان فرصت بیشتری برای انجام فعالیت‌های عبادی و بهره‌مندی از برکات این شب‌های عزیز داشته باشند.

وی با بیان این‌که این اقدام در راستای تسهیل امور معنوی کارکنان در ماه ضیافت الهی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: ساعت کار دستگاه‌های اجرایی و ادارات در سایر روزهای ماه مبارک رمضان و تا پایان سال به روال مرسوم ادامه می‌یابد و به صورت شناور از ساعت 8:00 تا 9:00 آغاز می‌شود و تا ساعت 14:00 تا 15:00 ادامه خواهد داشت.

