سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تشریح آخرین وضعیت راه‌های استان مازندران اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در تمامی محورهای اصلی استان شامل هراز، کندوان و سوادکوه به صورت عادی و روان در جریان است و مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

وی با اشاره به تغییرات جوی در ساعات اخیر افزود: اگرچه ترافیک روان است، اما شاهد بارش باران در اکثر نقاط استان و بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی هستیم. در مناطقی نظیر ولی‌آباد در محور کندوان، لاریجان در محور هراز و گردنه گدوک در محور سوادکوه، بارش برف باعث لغزندگی سطح جاده شده است.

رئیس پلیس راه مازندران با تأکید بر رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: «با توجه به برودت هوا و بارش برف در ارتفاعات، از مسافران عزیز تقاضا می‌شود حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از سلامت سیستم گرمایشی و برف‌پاک‌کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند. همچنین رعایت فاصله طولی و پرهیز از سرعت غیرمجاز به دلیل لغزندگی جاده‌ها الزامی است.

