خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول:

جنایت جنگی دشمن در نجف‌آباد اصفهان/ شهادت شماری از مردم بی‌گناه

جنایت جنگی دشمن در نجف‌آباد اصفهان/ شهادت شماری از مردم بی‌گناه
کد خبر : 1759899
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت : در تجاوز صبح امروز (یکشنبه) جنگنده‌های آمریکایی صهیونیستی به نجف‌آباد شماری از مردم این شهر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز یکشنبه اظهار داشت: در این تجاوز، مردم که برای انجام امور روزمره به اماکن اداری این شهرستان مراجعه کرده بودند مورد هدف جنگنده‌های آمریکایی صهیونی قرار گرفتند.

وی افزود: در یکی از این حملات و پس از اصابت موشک به شهر نجف‌آباد دقایقی بعد از حمله اول و در حالی که مردم و نیروهای امدادی در حال کمک به مجروحان بودند دشمن همان نقطه را هدف حمله موشکی قرار داد و شماری از شهروندان نجف‌آبادی را به شهادت رساند و تعدادی را نیز مجروح کرد.

صالحی گفت: هنوز آمار دقیقی از تعداد شهدا و مجروحان منتشر نشده، اما برآوردهای اولیه از شهادت بیش از ۲۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۵۰ تن از شهروندان حکایت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل