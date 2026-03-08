به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز یکشنبه اظهار داشت: در این تجاوز، مردم که برای انجام امور روزمره به اماکن اداری این شهرستان مراجعه کرده بودند مورد هدف جنگنده‌های آمریکایی صهیونی قرار گرفتند.

وی افزود: در یکی از این حملات و پس از اصابت موشک به شهر نجف‌آباد دقایقی بعد از حمله اول و در حالی که مردم و نیروهای امدادی در حال کمک به مجروحان بودند دشمن همان نقطه را هدف حمله موشکی قرار داد و شماری از شهروندان نجف‌آبادی را به شهادت رساند و تعدادی را نیز مجروح کرد.

صالحی گفت: هنوز آمار دقیقی از تعداد شهدا و مجروحان منتشر نشده، اما برآوردهای اولیه از شهادت بیش از ۲۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۵۰ تن از شهروندان حکایت دارد.

انتهای پیام/