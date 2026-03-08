۳۰ هزار تن سیب زمینی در سردخانه های چهارمحال و بختیاری ذخیره شده است

به گزارش ایلنا، حسین بهرامی اظهارداشت: ظرفیت سردخانه های استان ۲۴۰ هزار تن است که هم‌اکنون ۳۰ هزار تن سیب‌زمینی در انبارهای این استان موجود است.

وی افزود: سیب‌زمینی چهارمحال و بختیاری را می توان به نقاط دیگر کشور هم عرضه کرد.

بهرامی با اشاره به روند جوجه‌ریزی در استان گفت: در آذرماه سال جاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی شده و وضعیت جوجه‌ریزی در این استان مطلوب است و اکنون مشکلی برای تامین و عرضه به بازار وجود ندارد و با مرغ مازاد مواجه هستیم.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در مدت اخیر حدود ۴۰۰ تن مرغ مازاد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان خریداری شده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند تولید مرغ، افزون‌بر ۶۰۰ تن مرغ مازاد دیگر تا پایان فروردین‌ماه خریداری و ذخیره‌سازی شود.

بهرامی تاکید کرد: با توجه به فعالیت سه کشتارگاه فعال ، برای کشتار مرغ در روزهای پایانی سال برنامه‌ریزی شده است تا مرغ مورد نیاز بدون هیچ مشکلی تامین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تامین کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر افزود: تمامی ذخایر بخش خصوصی آماربرداری و مشخص شد و یک همکاری و تعامل مناسبی با این بخش داریم به‌طوری که هیچ‌گونه نگرانی نداریم و برنج بازار بدون وقفه تامین شده است و ذخایری هم در شرکت غله داریم که براساس مجوز تهران در بازار توزیع می‌شود.

بهرامی در خصوص توزیع هوشمند کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: تمامی برنج و روغن عرضه شده به بازار از سوی بخش خصوصی و شرکت غله استان، از طریق سامانه ثبت می‌شود که موجودی برنج تمام بنکداران و فروشندگان در این سامانه ثبت شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: میزان ذخیره و توزیع کالاهای اساسی از طریق سامانه هوشمند توزیع کالاهای اساسی قابل رصد است که در روزهایی که بازار دچار نوسان می‌شود، این سامانه کارایی دارد و هر لحظه وضعیت تامین کالاهای اساسی قابل پیگیری و رصد است.

در چهارمحال و بختیاری سالانه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز تولید می شود

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: تمامی اقلام اساسی با فراوانی در شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری وجود دارد و مشکل خاصی نیست.

سید عباس میراحمدی با اشاره به حذف دوشیفته بودن نانوایی‌های چهارمحال و بختیاری گفت: در ماه مبارک رمضان فعالیت آن‌ها به روال عادی برگشت و تمامی نانوایی‌ها در ماه رمضان سه شیفت کار می‌کنند و تراکم جمعیتی جلوی آن‌ها کمتر شده است.

وی در خصوص تامین گوشت مرغ یادآور شد: با توجه به جوجه‌ریزی ۲ ماه اخیر در چهارمحال و بختیاری و پیگیری‌های انجام شده، روند جوجه‌ریزی در این مدت مطلوب است، به‌طوری که علاوه‌بر تامین گوشت مرغ سطح استان، مازاد آن ذخیره شد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری درخصوص تامین گوشت قرمز اظهار داشت: با توجه به وضعیت دامپروری در این استان سالانه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن تولید گوشت قرمز داریم که سرانه مصرف استان حدود ۱۲ هزار تن است و مازاد تولید داریم که به استان‌های همجوار حمل می‌شود.

میراحمدی در خصوص وضعیت تامین برنج در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این روند به ۲ شیوه از طریق مباشران و شرکت غله در حال انجام است که خوشبختانه شرایط ورود برنج در سطح استان مطلوب و براساس سرانه سه کیلوگرم برای هر نفر در ماه برنامه‌ریزی شده و الان ذخایر راهبردی مطلوب است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص تامین روغن تصریح کرد: علاوه‌بر ظرفیت استان، از هشت کارخانه در کشور سهمیه‌هایی گرفته شده است و روغن به‌موقع در بازار توزیع می‌شود و فرمانداران در صورت نیاز بیشتر به اقلام اساسی می‌توانند درخواست خود را ارائه دهند تا اقلام درخواستی، سریع‌تر به بازار تزریق شود.

وی در خصوص توزیع بازار شکر یادآور شد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده با کارخانه قند چهارمحال و بختیاری و مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار استان توانستیم چهار هزار تن شکر برای مصرف این استان پیش‌بینی کنیم که یک‌هزار و ۹۷۰ تن آن در بهمن‌ماه امسال توزیع شد و ۲ هزار تن برای اسفندماه جاری در نظر گرفته شده است.

میراحمدی گفت: برای تامین و توزیع اقلام اساسی مشکلی نیست و اطلاع‌رسانی کافی به فرمانداران شده است.

