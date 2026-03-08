به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، افزود: بازرسی‌های شبانه روزی گشت های مشترک تعزیرات حکومتی از این مراکز در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارت بر زنجیره تامین و نگهداری کالاهای اساسی و فرآورده های پروتئینی در شرایط خاص جامعه انجام می شود.

وی اظهار کرد: در بازرسی این گشت ها از یک کشتارگاه مرغ در یکی از شهرستان های استان، بیش از ۳۰۰ کیلوگرم گوشت منجمد فاقد شرایط بهداشتی و استانداردهای لازم و در بازرسی از سردخانه وابسته به این کشتارگاه بیش از ۳۵ تن آب میوه طبیعی از نوع آب انار و آب زرشک منجمد غیربهداشتی کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: با وجود تذکرات لازم به سردخانه ها و کشتارگاه های استان، متاسفانه برخی از این واحدها همچنان به تخلفات خود ادامه می‌دهند و گشت های بازرسی تعزیرات حکومتی با انجام مستمر بازرسی ها با واحدهای متخلف برخورد خواهند کرد.

حضرتی، یادآور شد: بازرسی از این کشتارگاه توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی و نمایندگان دستگاه های اداره کل دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت انجام شد و پس از تشکیل پرونده، واحد مذکور برای سیر مراحل قانونی و اعمال برخوردهای مقتضی به مراجع ذی صلاح معرفی شد.

