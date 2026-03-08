به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای مواجهه مردم و دستگاه های خدماتی با این وضعیت جوی، افزود: فعالیت این سامانه بارشی تا روز سه شنبه در استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه از امروز تا اوایل روز دوشنبه تشدید می شود، اظهار کرد: فعالیت این سامانه موجب افزایش ابر، وزش باد گاهی به نسبت شدید، کولاک برف، کاهش دید افقی، و مه گرفتگی می شود.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از رانندگان و مسافران خواست از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه های استان خودداری کنند و در صورت ضرورت خودروهای خود را به تجهیزات و پوشاک زمستانی مجهز کنند.

امیدفر، ادامه داد: فعالیت این سامانه از سه شنبه به تدریج کاهسته می شود و عمده فعالیت آن در نیمه شمالی استان خواهد بود.

کاهش محسوس دما تا پایان هفته در آذربایجان شرقی

وی یادآور شد: دمای هوای استان نیز از امروز روند کاهشی به خود گرفته و از روز دوشنبه تا پایان هفته به صورت محسوس کاهش می یابد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هریس با حداقل دمای منفی چهار درجه سانتی گراد سردترین و میانه با حداکثر دمای ۱۵ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی سردترین زمان به یک درجه و در گرمترین زمان به ۱۰ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.

امیدفر، افزود: دمای فعلی (۹:۲۰) تبریز ۲ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه کاهش یافته است.

انتهای پیام/