حمله دشمن به سالن ورزشی ایثار ذوب آهن فولادشهر

به گزارش ایلنا از اصفهان، بر اساس اعلام شرکت عمران فولادشهر، لحظاتی پیش سالن ورزشی ایثار ذوب آهن فولادشهر مورد اصابت و تهاجم صهیونیستی آمریکایی قرار گرفت.

گفتنی است، فولادشهر از توابع شهرستان لنجان در استان اصفهان است.

این شهر یکی از شهرهای جدید استان اصفهان بوده که توسط «سازمان عمران شهرهای جدید» توسعه یافته است و به عنوان یک نمونه موفق از شهرسازی معاصر ایران شناخته می‌شود.

انتهای پیام/