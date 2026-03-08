به گزارش ایلنا از البرز، قدرت الله سیف، معاون سیاسی، انتظامی و امنیتی استانداری البرز در خصوص انفجار در انبار نفت شهرستان فردیس، اظهار کرد: آتش‌سوزی ناشی از این حادثه ظرف چند ساعت آینده به طور کامل خاموش خواهد شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در چارچوب عملیات ترکیبی دشمن برای ایجاد ناامنی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور رخ داده، افزود: با وجود ادعاهای آمریکا و اسرائیل مبنی بر عدم حمله به زیرساخت‌ها، شاهد هدف قرار گرفتن تأسیسات حیاتی مانند انبار نفت هستیم. اما با تمهیدات پیش‌بینیشده در پدافند غیرعامل، پایداری شبکه سوخت‌رسانی استان حفظ شده و خدمات‌رسانی سوخت در شهرهای البرز و تهران به شکل عادی انجام می‌شود.

معاون سیاسی استانداری البرز آمار تلفات این حادثه را 6 شهید و 21 مجروح اعلام کرد و گفت: برخی از کشته‌شدگان و مجروحان، شهروندان عادی و ساکنان مجاور انبار بودند. وی تأکید کرد که هیچ‌گونه استفاده‌ای از محیط‌های آموزشی برای استقرار نیروهای انتظامی صورت نخواهد گرفت.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «جنگ رسانه‌ای» دشمن، از رسانه‌ها خواست با انتشار اخبار دقیق و مبتنی بر واقعیت، از گسترش شایعات جلوگیری کنند.

وی گفت: امروز رسانه، نفوذی بیش از موشک دارد و برخی در داخل ناخواسته پیاده‌نظام دشمن شده‌اند. ضروری است با تقویت «سلاح فرهنگ» و آموزش عمومی، در برابر این جنگ روانی ایستادگی کنیم.

معاون استاندار همچنین با اشاره به توسعه نامناسب شهرنشینی پیرامون مراکز حساس، این حادثه را «عبرتی» برای انتقال انبارهای نفت و نیروگاه‌ها از مجاورت مناطق مسکونی دانست و گفت: پیش از این نیز مکاتبات متعددی برای جابه‌جایی این مراکز انجام شده بود.

تأمین سوخت و رسیدگی به خسارات

سیف در ادامه اعلام کرد: برای تأمین سوخت مورد نیاز مردم، با ارائه کارت شخصی تا ۲۰ لیتر و در جایگاه‌های سوخت تا ۵ لیتر، مدیریت عرضه انجام شده است. همچنین شهروندان متضرر می‌توانند برای ثبت خسارات به اداره کل مدیریت بحران استان مراجعه کنند. مستندسازی خسارات با هماهنگی اصناف در حال انجام است و پس از پایان شرایط بحرانی، برنامه‌ریزی برای جبران آن‌ها آغاز خواهد شد.

وی در پایان از همدلی و همراهی مردم در این شرایط قدردانی کرد و از همه خواست با پرهیز از رفتارهای هیجانی و توجه نکردن به شایعات، به ثبات و امنیت کشور کمک کنند.

