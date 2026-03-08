به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس با اشاره به ورود سامانه بارشی به گیلان اظهار کرد: از روز شنبه بارش باران در اکثر نقاط استان آغاز شده و در پی آن دمای هوا نیز تا حدود ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

وی افزود: فعالیت این سامانه تا عصر سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و طی این مدت شاهد بارندگی، کاهش دما و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: در ارتفاعات و دامنه‌های استان نیز بارش برف پیش‌بینی شده و در برخی مناطق احتمال وقوع رعد و برق و تگرگ وجود دارد.

دادرس با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی بیان کرد: لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید افقی، احتمال شکسته شدن درختان، آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها از جمله پیامدهای فعالیت این سامانه است.

وی به شهروندان توصیه کرد: از توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و رانندگانی که قصد تردد در مناطق کوهستانی را دارند، تجهیزات لازم از جمله زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین درباره وضعیت دریا گفت: با توجه به بارش باران و وزش باد، ارتفاع موج دریا از امروز تا سه‌شنبه به بیش از دو متر خواهد رسید و در این مدت شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

