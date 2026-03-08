هواشناسی گیلان اعلام کرد:

تداوم فعالیت سامانه بارشی در گیلان تا سه‌شنبه؛ دما ۱۲درجه کاهش می یابد

مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان تا عصر سه‌شنبه خبر داد و گفت: این سامانه علاوه بر بارندگی و وزش باد، موجب کاهش دما، بارش برف در ارتفاعات همراه خواهد بود. شهروندان از توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس با اشاره به ورود سامانه بارشی به گیلان اظهار کرد: از روز شنبه بارش باران در اکثر نقاط استان آغاز شده و در پی آن دمای هوا نیز تا حدود ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

وی افزود: فعالیت این سامانه تا عصر سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و طی این مدت شاهد بارندگی، کاهش دما و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: در ارتفاعات و دامنه‌های استان نیز بارش برف پیش‌بینی شده و در برخی مناطق احتمال وقوع رعد و برق و تگرگ وجود دارد.

دادرس با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی بیان کرد: لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید افقی، احتمال شکسته شدن درختان، آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها از جمله پیامدهای فعالیت این سامانه است.

وی به شهروندان توصیه کرد: از توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و رانندگانی که قصد تردد در مناطق کوهستانی را دارند، تجهیزات لازم از جمله زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین درباره وضعیت دریا گفت: با توجه به بارش باران و وزش باد، ارتفاع موج دریا از امروز تا سه‌شنبه به بیش از دو متر خواهد رسید و در این مدت شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

