معاون سیاسی استانداری خبر داد:
سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی توسط سامانه پدافند یکپارچه کشور در استان مرکزی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: سامانه پدافند یکپارچه کشور یک پهپاد رژیم صهیونیستی را در این استان سرنگون کرد. این پهپاد از نوع هرمس بود که در یکی از نقاط استان مرکزی ساقط شد.
به گزارش ایلنا، حسن قمری بر ضرورت پیگیری اخبار و اطلاعات از منابع موثق تأکید کرده و افزود: انتظار میرود مردم اخبار مربوط به جنگ را از تنها از رسانههای رسمی کشور پیگیری کنند و به شایعات توجهی نداشته باشند.