خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استانداری خبر داد:

سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی توسط سامانه پدافند یکپارچه کشور در استان مرکزی

کد خبر : 1759881
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: سامانه پدافند یکپارچه کشور یک پهپاد رژیم صهیونیستی را در این استان سرنگون کرد. این پهپاد از نوع هرمس بود که در یکی از نقاط استان مرکزی ساقط شد.

به گزارش ایلنا، حسن قمری بر ضرورت پیگیری اخبار و اطلاعات از منابع موثق تأکید کرده و افزود: انتظار می‌رود مردم اخبار مربوط به جنگ را از تنها از رسانه‌های رسمی کشور پیگیری کنند و به شایعات توجهی نداشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل