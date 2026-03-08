۲۰ تیم راهداری در جاده‌های قزوین در آماده‌باش کامل هستند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین از آماده‌باش کامل ۲۰ تیم در جاده‌های ارتباطی استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون در اکثر گردنه‌های قزوین بارش برف گزارش شده و تیم‌های راهداری مشغول برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند.

به گزارش ایلنا در قزوین، علیرضا معیری‌پور با اعلام این خبر گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ اداره کل هواشناسی قزوین مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان و از ساعات ابتدایی بارش‌ها، تمامی تیم‌ها در سطح جاده‌ها محورها مستقر شده‌ و تمرکز اصلی ما نیز برروی گردنه‌ها و نقاط سردسیر و کوهستانی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین افزود: هم اکنون در چهار گردنه مهم استان شامل گردنه‌های الموت، بهرام‌آباد، قسطین‌لار و ابراهیم‌آباد بخش طالقان بارش برف شدید در جریان است و تیم‌های عملیاتی ما با تمام توان خود در این مناطق حضور پیدا کرده و عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی از جمله ریختن شن و ماسه و همچنین برفروبی را به صورت مستمر انجام می‌دهند تا از لغزندگی سطح جاده و تجمع برف جلوگیری شود.

معیری‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ مشکل و انسداد خاصی در جاده‌های ارتباطی استان وجود ندارد، تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی راهداران، تردد خودروها در تمامی مسیرها از جمله گردنه‌های برفی به صورت روان و ایمن در جریان است.

این مسئول درخصوص تعداد نیروها و ماشین‌آلات فعال در طرح زمستانی این استان، بیان کرد: ۳۶ راهدارخانه در سطح استان قزوین وجود دارد که در قالب طرح زمستانی، ۲۰ راهدارخانه‌ به صورت ویژه و فعال در حال ارایه خدمات هستند و به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

وی اضافه کرد: همچنین حدود ۱۰۰ دستگاه از ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین شامل نمک‌پاش‌، برف‌روب‌، گریدر و لودر آماده‌سازی و در مسیرهای ارتباطی اصلی و فرعی مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز بلافاصله وارد عمل شوند.

معیری‌پور یادآور شد: به رانندگان توصیه می‌کنیم با توجه به اینکه هنوز در فصل زمستان قرار داریم، پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مسیر خود مطلع شوند و رانندگان می‌توانند از طریق سامانه گویای ۱۴۱ و یا اپلیکیشن‌های مرتبط، با آخرین وضعیت راه‌ها و انسدادهای احتمالی مطلع شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قزوین خاطرنشان کرد: رانندگان حتما تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ، لباس گرم و مواد خوراکی کافی به همراه داشته باشند ضمن اطمینان از پربودن باک خودرو، سالم بودن برف پاک‌کن‌ها و رعایت فاصله طولی، از هرگونه عجله و شتاب بی‌مورد برای رسیدن به مقصد خودداری کنند.

