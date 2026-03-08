استاندار گیلان اعلام کرد:

۱۰ صبح شروع فعالیت ادارات پس از شبهای قدر | دورکاری برای بانوان به ویژه دارای فرزند زیر ۱۲ سال

ستاندار گیلان با اشاره به اینکه فعالیت ادارات و نهادهای استان از امروز یکشنبه به روال عادی باز گشته است، گفت: با توجه به شرایط موجود و به منظور رعایت حال کارکنان و تسهیل امور مردم، ۵۰ درصد کارکنان به صورت حضوری و مابقی به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا  از رشت، هادی حق شناس با تأکید بر اولویت‌بخشی به بانوان در اجرای طرح دورکاری گفت: دستگاه‌های اجرایی و نهادها موظف هستند تا حد امکان شرایط دورکاری را برای بانوان، به ویژه بانوان دارای فرزند زیر ۱۲ سال فراهم کنند.

وی به ساعت اداری تا پایان ماه مبارک رمضان اشاره و اضافه کرد: تا پایان این ماه پرفضیلت از ساعت ۸ الی ۹ صبح و ۱۴ الی ۱۵ عصر به صورت شناور و برای روزهای پس از لیالی قدر ساعت شروع فعالیت ادارات از ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است.

 نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به نزدیکی روزهای پایانی سال خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم مراجعات مردمی در این ایام، به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان تأکید شده است که با سرعت، دقت و اهتمام بیشتری نسبت به رسیدگی به امور مردم اقدام کنند تا شهروندان با مشکلی مواجه نشوند.

 

