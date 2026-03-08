بارش برف و باران استان قزوین را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، قدرت اله مهدیخانی با اعلام این خبر اظهار داشت: بنا بر هشدار صادره سطح نارنجی از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و اداره کل هواشناسی استان از بعد از امروز/ یکشنبه ۱۷ اسفند ماه /لغایت اواخر وقت روز دوشنبه ۱۸ اسفند ماه با ورود و گذر یک سامانه بارشی، در اغلب نقاط استان شاهد بارش برف در ارتفاعات همراه با پدیده مه و کولاک و وزش باد نسبتا شدید و بارش باران در سایر مناطق به ویژه مناطق شمالی استان (کاهش دما و یخبندان تا پایان هفته) هستیم.

