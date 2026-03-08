رئیس پلیس راه استان خبر داد:
آزادراه قزوین-زنجان تا ساعاتی دیگر باز میشود
رئیس پلیس راه قزوین از بازگشایی باند شمالی آزادراه قزوین - زنجان تا ساعاتی دیگر خبر داد و گفت: آزادراه قزوین - زنجان که طی چند روز گذشته به دلیل تخریب پل دچار انسداد شده بود با تلاش راهداران بازگشایی میشود.
به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیرهای ارتباطی استان، اظهار کرد: هم اکنون ترافیک در تمامی جادهها عادی و روان است و مشکل خاصی در تردد خودروها مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه در سراسر جادههای ارتباطی استان شاهد بارش باران هستیم، افزود: این بارشها موجب لغزندگی سطح جادهها شده و رانندگان باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
سرهنگ تقیخانی تصریح کرد: در گردنههای آوج و کوهین نیز بارش خفیف برف داریم که تاکنون مشکل خاصی برای تردد ایجاد نکرده اما رانندگان بایستی هنگام رانندگی در این مسیرها آمادگی لازم را داشته باشند.
این مقام انتظامی با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در رانندگی با توجه به شرایط جوی موجود، تاکید کرد: رانندگان ضمن رعایت فاصله طولی، با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا بتوانند در مواقع لزوم کنترل خودرو را در دست داشته باشند.
سرهنگ تقیخانی با اشاره به محدودیت دید افقی در برخی مسیرها به دلیل بارشها، از رانندگان خواست از هرگونه توقف در حاشیه و سطح راهها خودداری کنند تا شاهد حوادث ناگوار در این رابطه نباشیم.
وی ضمن توصیههای رانندگی، تصریح کرد: رانندگان قبل از سفر بایستی از سالم بودن مسایل فنی خودرو خود به ویژه برفپاککن ها، بخاری و سایر وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کنند تا در طول سفر با مشکل خاص در این زمینه مواجه نشوند.
سرهنگ تقیخانی همچنین از رانندگان خواست پیش از سفر از طریق سامانههای اطلاعرسانی از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جادهها مطلع شوند و تجهیزات ایمنی و گرمایشی به همراه داشته باشند.
رییس پلیس راه قزوین با بیان اینکه محدودیت آزادراه تاکستان-زنجان تا چند ساعت دیگر برداشته میشود، از رانندگان خواست ضمن صبر و حوصله در رانندگی، با ماموران راهنمایی و رانندگی و راهداران مستقر در سطح راهها همکاری لازم را داشته باشند.
گفتنی است باند شمالی و جنوبی آزادراه قزوین-زنجان، حد فاصل تاکستان به زنجان به دلیل تخریب پل در محدوده مجتمع رفاهی پاسارگاد شهرستان ابهر در روزهای اخیر مسدود شده بود که با تلاش راهداران و عوامل امدادی تا ساعاتی دیگر بازگشایی خواهد شد و تردد در این محور به حالت عادی بازمیگردد.