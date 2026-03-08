ترخیص و ارسال شبانه روزی نهاده‌های دامی از بندر امام به نقاط مختلف کشور

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خوزستان از روند رو به جلوی تامین نهاده‌های دامی وارداتی به کشور و اجرای ترخیص شبانه‌روزی این محموله‌ها با نظارت‌های دقیق بهداشتی دامپزشکی در استان از طریق بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، بهمن جوشن امروز یکشنبه گفت: با تلاش‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته، محموله‌های نهاده دامی وارداتی که از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کشور می‌شوند، با رویکردی حمایتی و در راستای رفع موانع تولید، به صورت شبانه‌روزی مورد ترخیص قرار می‌گیرند.

وی افزود: واحد قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، با استقرار اکیپ‌های ناظر در بندر امام خمینی (ره)، بر تمامی مراحل ترخیص محموله‌های وارداتی نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای لازم را اعمال می‌کند تا از سلامت و انطباق این نهاده‌ها با استانداردهای بهداشتی اطمینان حاصل شود.

جوشن تاکید کرد: این نظارت‌ها با هدف حفظ سلامت دام و در نهایت ارتقای امنیت غذایی جامعه صورت می‌گیرد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، این اقدام را گامی موثر در جهت تسهیل فرآیند واردات و تخصیص سریع نهاده‌ها به تولیدکنندگان در سراسر کشور دانست و خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه دامپزشکی استان بر همکاری با گمرک و دیگر سازمان‌های مربوطه در راستای نظارت بهداشتی و ترخیص فوری نهاده‌های وارداتی خوراک دام در کمترین زمان ممکن خواهد بود.

