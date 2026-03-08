تشدید نظارتهای بهداشتی بر کشتارگاههای دام و طیور خوزستان
مدیرکل دامپزشکی خوزستان بر تداوم نظارتهای بهداشتی بر کشتارگاههای دام و طیور استان و عزم جدی این اداره کل برای تضمین سلامت فرآوردههای خام دامی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ناصر عسکریفرد امروز یکشنبه، گفت: فعالیت تمامی کشتارگاههای دام و طیور در سراسر استان، تحت نظارتهای مستمر و دقیق بهداشتی دامپزشکی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت حیاتی سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه افزود: کارشناسان دامپزشکی به صورت شبانهروزی بر روند ذبح، بازرسی لاشهها، کنترل بهداشتی محیط کشتارگاهها و فرآوردههای تولیدی نظارت دارند تا از سلامت، بهداشتی بودن و عاری بودن تمامی محصولات عرضه شده به بازار از عوامل بیماریزا اطمینان حاصل شود.
عسکریفرد تصریح کرد: تضمین سلامت فرآوردههای خام دامی، از مرحله ذبح در کشتارگاه تا رسیدن به دست مصرفکننده، اولویت اصلی سازمان دامپزشکی و این اداره کل است و هیچگونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان از شهروندان درخواست کرد تا هنگام خرید فرآوردههای دامی، به مهر و برچسب دامپزشکی که نشاندهنده سلامت و تاییدیه بهداشتی محصول است، توجه ویژهای داشته باشند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۲ گزارش دهند.