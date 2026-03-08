ارسال روزانه پنج هزار تن گندم از بندر امام به سراسر کشور

به گزارش ایلنا از خوزستان، امید جهان‌نژادیان بیان نمود: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان به عنوان تنها صاحب کالایی که به صورت ریلی در بندر امام خمینی فعال است حمل منظم گندم از سیلوهای ذخیره‌سازی استان به استان‌های نیازمند را در دستور کار خود قرار داد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با تاکید بر لزوم تداوم این تلاش‌ها خاطرنشان کرد: در عرصه تامین کالاهای اساسی، از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌ایم و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم شریف، در سرلوحه برنامه‌های ما قرار دارد.

جهان‌نژادیان تصریح کرد: با تمام توان در راستای خدمت‌گذاری به میهن اسلامی تلاش خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد دشمنان نظام به اهداف شوم خود دست یابند.

