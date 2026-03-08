حجت جوانمردی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه از همان دقایق آغاز تهاجم دشمن به کشور، جلساتی تشکیل داده شد و اتحادیه‌های مرتبط فراخوانده شدند تا وضعیت تاب‌آوری کالاهای اساسی و موجودی انبارها مورد رصد و بررسی قرار گیرد، یادآور شد: در این جلسات کمبودهای احتمالی شناسایی و مشکلات موجود نیز احصا شد.

وی افزود: در ادامه جلسه مدیریت بحران با حضور مسئولان اقتصادی استانداری و بخش‌های اقتصادی جامعه با ریاست استاندار تشکیل شد و مجدد قرارگاه شهید سلامی با حضور بخش‌های اقتصادی و اتحادیه‌ها فعال شد.

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس با اشاره به آمادگی بخش‌های مختلف خدماتی بیان کرد: علاوه بر کالاهای اساسی در بخش‌های خدمات‌رسان هم پای کار هستند، به‌ویژه که ایام نوروز و بحث ورود مسافر را داریم و این موضوع مدنظر است.

جوانمردی تأکید کرد: هیچ کالای اساسی در بازار کم نداریم و به وفور در بازار است.

افزایش سهمیه آرد و ساعت کاری نانوایی‌ها

وی درباره وضعیت نانوایی‌ها نیز گفت: در خصوص نانوایی‌ها نیز برخی از نانوایی‌ها با افزایش سهمیه آرد ساعت کاری را افزایش داده‌ایم که مدت زمان پخت نان بیشتر باشد.

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس ادامه داد: در مجموع غیر از روز اول جنگ که مردم خرید هیجانی داشتند در سطح بازار خرید هیجانی را شاهد نیستیم.

او خطاب به مردم اظهار کرد: مردم بدانند که ما بازار را رصد می‌کنیم و مراقب هستیم و هیچ مشکلی نیست و با خیال راحت خرید کنند.

جوانمردی همچنین از افزایش ساعات فعالیت فروشگاه‌های بزرگ خبر داد و گفت: در خصوص فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نیز ساعت کار را ۲ ساعت افزایش داده‌ایم و مردم می‌توانند در زمان طولانی‌تری خرید داشته باشند.

هیچ کمبودی در زمینه آرد نداریم

وی درباره ذخایر آرد و کالاهای اساسی نیز تصریح کرد: در زمینه آرد نیز هیچ کمبودی نداریم، تا ۶ ماه ذخیره داریم و نگرانی نداریم. در خصوص کالاهای اساسی هم حتی اگر هیچ کالایی وارد نشود تا ۱۵ تا ۲۰ روز مشکلی نداریم، کما اینکه واردات کالا در حال انجام است.

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس در ادامه به نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: در خصوص نظارت بر بازار با گشت‌های مشترکی با محوریت اتاق اصناف و حضور تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و ستاد امر به معروف گشت‌های موتوری و خودرویی را در سطح بازار داریم و هرگونه تخلف اعمال قانون می‌شود.

وی افزود: در این زمینه نیز مردم گزارش دهند و حس مطالبه‌گری داشته باشند. اگر جایی قیمت را بالاتر از قیمت درج‌شده روی محصول، گران‌فروشی، کم‌فروشی و یا حتی فروش اجباری محصولی را دارند سریعا گزارش دهند. شماره تماس ۳۲۳۴۰۰۰۰ اتاق اصناف در این زمینه پاسخگوی مردم و آماده اعمال قانون است.

جوانمردی در پایان یادآور شد: در مجموع مردم بدانند که در هیچ کالایی کمبود نداریم.

