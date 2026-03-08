معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:
تداوم ارائه خدمات بهداشتی با وجود شرایط جنگی / پایش هزاران بیمار قلبی، دیابتی و مبتلا به فشارخون
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به تداوم ارائه خدمات سلامت در استان فارس گفت: با وجود آغاز حملات خصمانه و تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک کشور، خدمات بهداشتی و مراقبتی به مردم و بیماران بهصورت فعال در حال انجام است و شبکه بهداشت استان بدون وقفه در حال خدمترسانی است.
به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی گفت: با شروع حملات خصمانه و تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک کشور عزیزمان، ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی به مردم و بیماران با آمادگی کامل در حال انجام است و تمامی واحدهای بهداشتی در سطح استان در حالت آمادهباش قرار دارند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: تیمهای سلامت، پزشکان خانواده شهری و روستایی و همچنین بهورزان پرتلاش در شبکههای بهداشتی استان، خدمات گستردهای را به مردم ارائه میدهند و با تلاشهای مجدانه خود برای حفظ و ارتقای سلامت جامعه بهصورت شبانهروزی فعالیت میکنند.
ایلامی ادامه داد: در همین راستا و طی هفته گذشته در شبکههای تحت پوشش این دانشگاه، خطرسنجی حوادث قلبی و عروقی برای ۱۲ هزار و ۴۰۹ نفر از شهروندان انجام شده است تا از بروز عوارض احتمالی در افراد در معرض خطر پیشگیری شود.
این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: در این مدت ۶ هزار و ۷۹۱ بیمار مبتلا به دیابت و ۱۲ هزار و ۵۳۸ بیمار مبتلا به فشار خون تحت مراقبت و پیگیری پزشکان خانواده قرار گرفتهاند و روند پایش سلامت این بیماران بهطور مستمر در حال انجام است.
وی گفت: ۱۷ هزار و ۲۴۵ بیمار دیابتی و ۳۸ هزار و ۷۶۵ بیمار مبتلا به فشار خون نیز خدمات مراقبتی بهورزان و مراقبین سلامت را دریافت کردهاند که نشاندهنده تداوم فعالیت گسترده شبکه بهداشت در شرایط کنونی و تلاش بیوقفه کادر سلامت برای حفظ سلامت مردم است.