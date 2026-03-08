معاون عمرانی استاندار لرستان مطرح کرد:
آمادگی کامل کمیته عمران ستاد جنگ استان جهت خدمت رسانی/ تأمین پایدار خدمات در استان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و رئیس کمیته عمران ستاد جنگ استان از آمادگی کامل این کمیته جهت خدمترسانی همهجانبه در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، در خصوص اقدامات کمیته عمران ستاد جنگ اظهارکرد: کلیه دستگاههای خدمات رسان در موضوع امداد و نجات و پیشبینیهایی که انجام داده شده در آمادگی کامل هستند.
وی افزود: در حوزه آسیب به زیرساختها تمهیدات لازم اندیشیده شده و خوشبختانه دستگاهها طی این یک هفته اقدامات قابل توجهی داشتند.
معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: به طوری که در هیچ جای استان ما شاهد قطعی انشعاب آب، برق یا گاز نبودیم.
مجیدی افزود: ارزیابی واحدهای مسکونی آسیب دیده به محض اینکه نقطهای تحت اصابت یا حمله هوایی واقع میشود بنیاد مسکن خسارت وارد شده را ارزیابی و برآورد میکند.
به گفته وی ۸ نقطه شهری استان شاهد اصابت موشک یا حملات هوایی بود که کارشناسان با ظرفیت ۷۰ کارشناس و مهندس ناظر حضور پیدا کردند و این ارزیابیها را انجام و به معاونت عمرانی ارائه میدهند.
معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: نکته دیگر آمادگی شهرداریها در خصوص آواربرداری است که به محض اینکه آسیبی واقع میشود نسبت به آواربرداری و عادیسازی فضای شهری اقدام میکنند.
مجیدی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات قابل توجهی که شهرداریهای ما انجام دادند آمادهسازی فضاهای شهری بود افزود: نصب بنر و سیاهپوش کردن فضاهای شهری ما همچنین برقراری موکب و ایستگاههای صلواتی موقع اذان و افطار از جمله اقدامات انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: همانطوری که فرماندهان ما نیروهای نظامی در میدان حضور دارند مردم هم انشالله این حضور یکپارچه را در سطح خیابانها داشته باشند.
معاون عمرانی استانداری لرستان در خصوص ستاد اسکان هم توضیح داد: در استان مسئولیت این ستاد کل راه و شهرسازی است و کسانی که واحدهای مسکونیشان دچار آسیب میشود میتوانند به صورت موقت در واحدهای مسکونی و فضاهایی که توسط این ستاد پیش بینی شده اسکان داده شوند تا کار مرمت و بازسازی واحدهای مسکونی شون انجام بشود.