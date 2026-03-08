اهتزاز «سپر آبی» بر فراز میراث جهانی فارس

به گزارش ایلنا، صادق زارع با تأکید بر اینکه میراث فرهنگی امانتی است که در زمان صلح باید پاسبانش و در بحران «سپر بلایش» باشیم، اظهار داشت: جنگ هرچند پدیده‌ای ویرانگر و ناخواسته است، اما ما موظفیم برای حفاظت از حافظه یک ملت که در سنگ و خاک بناهای تاریخی تجلی یافته، در اوج آمادگی باشیم. بر این اساس، مطابق با کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، دستورالعمل‌های اضطراری برای مقابله با مخاطرات فزاینده علیه بناهای تاریخی در دستور کار قرار گرفت.

زارع با اشاره به نقش حیاتی «کمیته بین‌المللی سپر آبی» (Blue Shield) به عنوان نهاد مشورتی یونسکو، افزود: این سازمان که از ائتلاف نهادهای معتبری چون ایکوم (ICOM) و ایکوموس (ICOMOS) شکل گرفته، همان نقشی را برای فرهنگ ایفا می‌کند که صلیب سرخ برای جان انسان‌ها بر عهده دارد. در همین راستا، نصب نمادهای سپر آبی در ورودی‌ها و پشت‌بام اماکن برجسته و موزه‌های شاخص استان به عنوان نخستین گام حفاظتی انجام شد.

اولویت‌بندی و پایش مستمر؛ از سایت‌های جهانی تا بناهای ملی

معاون میراث فرهنگی فارس در تشریح جزئیات این طرح گفت: در فاز نخست، مجموعه‌های جهانی و موزه‌های اصلی استان تحت پوشش قرار گرفتند و در گام دوم، بناهای ثبت ملی با جمعیت پذیری بالا و آثاری که در معرض خطر بیشتری هستند، ایمن‌سازی می‌شوند. این اقدامات تحت نظارت مستقیم ستاد مدیریت بحران اداره‌کل و با هماهنگی کامل فرماندهی یگان حفاظت، رؤسای ادارات شهرستان‌ها و مدیران موزه‌ها در حال انجام است.

زارع از یک اقدام استراتژیک دیگر نیز خبر داد و تصریح کرد: جهت پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی، اشیاء و آثار ارزشمند تاریخی از تالارهای نمایش موزه‌ها تخلیه و به *مخازن امن منتقل شده‌اند. همچنین فرآیند مستندنگاری دقیق و ثبت وضعیت فعلی بناها تکمیل شده تا در صورت بروز هرگونه خسارت ناخواسته، اسناد لازم برای بازسازی و پیگیری‌های حقوقی در سطح بین‌المللی در دسترس باشد.

وی با اطمینان‌خاطر به دغدغه‌مندان میراث فرهنگی تأکید کرد: اگرچه خواهان صلح پایدار برای ایران و جهان هستیم، اما نگهبانان میراث فرهنگی با تکیه بر اصول پیشگیری، آمادگی و همکاری بین‌نهادی، اجازه نخواهند داد شعله‌های جنگ، شناسنامه هویتی این مرز و بوم را خدشه‌دار کند.

معاون میراث فرهنگی فارس در بخش پایانی سخنان خود، با تمجید از هوشیاری و حضور همیشگی مردم ایران در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: اگرچه یگان حفاظت و مجموعه‌های اجرایی در آماده‌باش کامل هستند، اما صیانت از میراثی که متعلق به تک‌تک ایرانیان است، نیازمند یک هم‌افزایی همگانی است.

زارع با درخواست از دوستداران میراث فرهنگی، نخبگان و مسئولان محلی در سراسر استان، تصریح کرد: از تمامی هم‌استانی‌های عزیز، حافظان اصالت و مسئولان اجرایی شهرستان‌ها تقاضا دارم در این مأموریت خطیر یاری‌گر ما باشند. فرزندان ایران در هر نقطه از این خاکِ کهن می‌توانند با هماهنگی کامل رؤسای ادارات میراث فرهنگی در شهرستان‌ها، در پایش مستمر بناها و همچنین نصب نشان‌های «سپر آبی» مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این اتحاد و همدلی میان مردم و حاکمیت، محکم‌ترین سد در برابر تهدیدات است. هدف ما این است که با یاری خداوند و مشارکت مردم، پس از پایان بحران، شاهد کوچک‌ترین گزند و تخریبی بر پیکره آثار ارزشمند کشور عزیزمان ایران نباشیم و این امانت را به سلامت به نسل‌های آینده بسپاریم.

