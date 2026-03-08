نماینده ولیفقیه در گلستان:
مهمترین سرمایه و سلاح امروز ملت ایران انسجام ملی است
نماینده ولیفقیه در گلستان گفت: مهمترین سرمایه و سلاح امروز ملت ایران انسجام ملی است و همه باید در این شرایط حساس از طرح مسائل تفرقهانگیز پرهیز کنند.
به گزارش ایلنا از گلستان، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در اجتماع مردم گرگان برای خونخواهی «امام شهید امت» در میدان وحدت این شهر، با قدردانی از حضور پرشور مردم اظهار کرد: اگر مردم جهان تاکنون ملت ایران را بهخوبی نشناخته بودند، این اجتماعات گسترده پس از شهادت رهبر معظم انقلاب نشان داد که ملت ایران تا چه اندازه پایبند به نظام، کشور و آرمانهای خود است.
نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به حضور گسترده مردم در این اجتماع، افزود: اگر زبان هشت میلیارد انسانی که در کره زمین زندگی میکنند برای تشکر از ملت ایران گشوده شود، باز هم برای قدردانی از این حضور و ایستادگی کافی نخواهد بود.
وی ادامه داد: شما ملت بزرگ ایران در این هوای سرد با حضور باشکوه خود صحنهای آفریدید که شاید در سالهای قبل از انقلاب نیز نظیر آن کمتر دیده شده باشد.
آیتالله نورمفیدی با بیان اینکه خداوند قدردان بندگان وفادار خود است، گفت: مطابق وعده قرآن کریم، خداوند از کسانی که در مسیر حق و دفاع از ارزشها گام برمیدارند قدردانی میکند و یقین داریم که پاداش این ایستادگی، پیروزی ملت ایران و نابودی دشمنان و مستکبران خواهد بود.
وی با اشاره به ریشههای عمیق تاریخی و تمدنی ملت ایران، تصریح کرد: ملت ایران ملتی ریشهدار با هزاران سال سابقه تمدنی است و شخصیتهای بزرگ علمی و فرهنگی بسیاری را چه پیش از اسلام و چه پس از آن به جهان معرفی کرده است؛ اندیشههای این بزرگان امروز نیز در دانشگاهها و مراکز علمی جهان مورد توجه قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در گلستان همچنین با اشاره به نقش قدرتهای استکباری در تحولات منطقه، گفت: دشمنان تلاش کردهاند با ایجاد رژیم صهیونیستی در منطقه اهداف خود را پیش ببرند، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، تاریخ و هویت خود در برابر این توطئهها ایستادگی کرده است.
وی با قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح کشور، افزود: سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای نظامی و امنیتی شبانهروز برای دفاع از ملت و کشور تلاش میکنند و از خداوند متعال میخواهیم به آنان نصرت، قدرت و عزت عنایت کند.
آیتالله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن شبهای قدر، گفت: از مردم میخواهیم در این شبهای عزیز، پیش از دعاهای شخصی، برای عزت و سربلندی کشور، پیروزی ملت ایران، رفع شر دشمنان و استمرار هدایت و رهبری این نظام دعا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی، خاطرنشان کرد: امروز مهمترین سلاح ما انسجام ملی است و همه باید مراقب باشند سخنی که موجب تفرقه در جامعه میشود بر زبان نیاورند.
نماینده ولیفقیه در گلستان در پایان با دعا برای علو درجات شهدا، بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و امام راحل، از خداوند خواست ملت ایران را در مسیر عزت، پیروزی و سربلندی ثابتقدم بدارد.