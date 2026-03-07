مدیرکل صمت البرز:
استان البرز در تأمین کالاهای اساسی هیچگونه کمبودی ندارد/تعطیلی واحدهای صنفی را گزارش کنید
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از ذخیرهسازی هزاران تن گندم و شکر و وفور کالاهای اساسی خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، محمد انصاری در حاشیه بازدید سرزده از فروشگاههای زنجیرهای کرج، اعلام کرد که با مدیریت استاندار و تیم اقتصادی استان، تدابیر لازم برای تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی از پیش از آغاز شرایط جنگی اندیشیده شده است.
انصاری با اشاره به ذخیرهسازی هزاران تن گندم و شکر و همچنین تأمین مناسب برنج و روغن در استان، وضعیت عرضه کالا در فروشگاهها را کاملاً عادی توصیف کرد و گفت که روند تأمین و توزیع کالاها بدون وقفه ادامه دارد.
وی همچنین از تقویت نظارتها برای مقابله با سودجویی و تخلفات احتمالی خبر داد و تأکید کرد که هیچ گزارشی از توقف فعالیت کارخانهها، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، دریافت نشده است.
مدیرکل صمت البرز همچنین شایعات مبنی بر آسیب دیدن انبارهای مواد غذایی در استان را رد کرد و آن را مربوط به یک کارگاه چوببری معمولی دانست. در پایان، او به تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و تدوین بسته حمایتی ویژهای برای فعالان اقتصادی استان اشاره کرد.
تعطیلی واحدهای صنفی را گزارش کنید
وی افزود: مردم اگر تخلف گرانفروشی و حتی کمبود کالا را در سطح مراکز عرضه کالا مشاهده کردند، میتوانند آن را از طریق وبسایت ۱۲۴ یا شماره تلفن ۱۲۴ منعکس کنند.
این مدیر استانی گفت: ساعات کاری نانواییها و فروشگاههای زنجیرهای توسط اتاق اصناف مشخص شده و اگر مردم متوجه شدند که فعالیت واحدی ادامهدار نیست، میتوانند آن را گزارش دهند تا دلیل تعطیلی آن واحد صنفی، بررسی شود و اقدامات لازم انجام شود.