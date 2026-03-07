۱۱ شهید در تجاوزهای امروز به استان اصفهان/ یک باشگاه اسب سواری هدف قرار گرفت

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی شامگاه شنبه افزود: در تجاوزهای امروز جنگنده‌های آمریکایی - صهیونی ۱۱ شهروند اصفهانی به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند.

وی گفت: اصفهان، نجف‌آباد، آران و بیدگل، برخوار، خمینی‌شهر، شهرضا، فلاورجان و مبارکه هشت شهرستانی بودند که امروز مورد حملات آمریکایی - صهیونی قرار گرفتند.

