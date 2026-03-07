۱۱ شهید در تجاوزهای امروز به استان اصفهان/ یک باشگاه اسب سواری هدف قرار گرفت
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان گفت: در تجاوز جنگندههای آمریکایی - صهیونی به شهرهای این استان چند کارگاه تولیدی و یک باشگاه اسب سواری هدف قرار گرفت و دچار خسارت شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی شامگاه شنبه افزود: در تجاوزهای امروز جنگندههای آمریکایی - صهیونی ۱۱ شهروند اصفهانی به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند.
وی گفت: اصفهان، نجفآباد، آران و بیدگل، برخوار، خمینیشهر، شهرضا، فلاورجان و مبارکه هشت شهرستانی بودند که امروز مورد حملات آمریکایی - صهیونی قرار گرفتند.