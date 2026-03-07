۸۵ شهید و ۴۰۱ مجروح در آذربایجان شرقی از ابتدای حمله آمریکایی - اسرائیلی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی مجید فرشی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، دو نقطه در استان مورد اصابت قرار گرفته که شامل اراضی شهرک صنعتی شهید رجایی و یک مقر نظامی در ملکان است.

وی یادآور شد: مردم عزیز به مراکز مورد حمله نزدیک نشوند و مسیر را برای رسیدن نیروهای امدادی باز کنند. همچنین از مردم می‌خواهیم اخبار را صرفاً از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی و شایعات توجه نکنند.

