گام بلند برای ایمنسازی جاده هراز؛ افتتاح پروژه ۱۹ هزار میلیارد ریالی با حضور وزیر راه/ ۲۷ کیلومتر باقیمانده در اولویت تکمیل
با حضور فرزانه صادق مالواجرد، پروژه ۴.۵ کیلومتری بهسازی محور هراز در محدوده «بایجان تا تونل وانا» با ارزش ۱۹ هزار میلیارد ریال افتتاح شد. این طرح با هدف حذف یکی از خطرناکترین نقاط حادثهخیز مسیر تهران به مازندران و تسهیل سفرهای نوروزی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، امروز در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: این طرح کلیدی در یکی از پرترددترین جادههای منتهی به شمال کشور و در شرایط سخت توپوگرافی به بهرهبرداری رسید. افتتاح این مسیر در آستانه نوروز، هدیهای به مردم برای تسهیل سفرهای پیشرو است.
وی با تمجید از همت مهندسان ایرانی در عبور از چالشهای فنی مسیر، افزود: هیچ راهی هرچند سخت و طولانی برای ما غیرقابل عبور نیست. پس از افتتاح قطعه پردیس تا آبعلی در تیرماه، امروز شاهد بهرهبرداری از این ۴.۵ کیلومتر هستیم و به زودی قطعه آبعلی تا امامزاده هاشم نیز افتتاح خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامهریزی دقیق برای تکمیل ۲۷ کیلومتر باقیمانده این محور خبر داد و تاکید کرد: عزم دولت بر رفع کامل نقاط حادثهخیز است و تلاش میکنیم با برگزاری زودهنگام مناقصات جدید و حمایت مسئولان استانی، سرعت اجرای پروژههای زیرساختی در این منطقه را دوچندان کنیم.
گفتنی است در این مراسم، مصطفی سوادکوهی سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، رضا حاجیپور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران راه و شهرسازی حضور داشتند. این پروژه بخشی از طرح جامع ایمنسازی جادههای شمالی کشور است که انتظار میرود بار ترافیکی و حوادث جادهای در محور هراز را به شکل چشمگیری کاهش دهد.