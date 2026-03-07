معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:
2 شهید و 5 زخمی؛ حادثهآفرینی حمله اخیر دشمن به مدرسه شهرستان خمین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به حمله اخیر دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به مدرسهای در شهرستان خمین اشاره کرده و گفت: در این حادثه تروریستی 2 شهروند که در مجاورت مدرسه بودند به شهادت رسیده و 5 نفر نیز زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، حسن قمری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در پی حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی اسرائیل به یک مدرسه در شهرستان خمین، 2 شهروند که در نزدیکی محل حادثه حضور داشتند، به درجه رفیع شهادت رسیدند.
وی به تعداد زخمیان این حمله تهاجمی از سوی دشمن اشاره کرده و ادامه داد: در این حمله تروریستی 5 نفر نیز زخمی شدند که یکی از آنان سرایدار مدرسه و 4 نفر دیگر از شهروندان عادی بودند. مداوای زخمیشدگان این حادثه به صورت سرپایی انجام شده است.