به گزارش ایلنا، حسن قمری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در پی حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی اسرائیل به یک مدرسه در شهرستان خمین، 2 شهروند که در نزدیکی محل حادثه حضور داشتند، به درجه رفیع شهادت رسیدند.

وی به تعداد زخمیان این حمله تهاجمی از سوی دشمن اشاره کرده و ادامه داد: در این حمله تروریستی 5 نفر نیز زخمی شدند که یکی از آنان سرایدار مدرسه و 4 نفر دیگر از شهروندان عادی بودند. مداوای زخمی‌شدگان این حادثه به صورت سرپایی انجام شده است.

