مدارس استان قزوین از فردا تا پایان سال جاری غیرحضوری شد

وی ادامه داد: با توجه به قواعد و پروتکل‌هایی که به مدارس ابلاغ شده، شورای مدارس، مدیران و معلمان تصمیم می‌گیرند که در چه زمانی و به چه نحوی این کلاس‌ها برگزار شود.

اصغری با بیان اینکه طبیعتا زمان برگزاری کلاس‌ها در بستر شاد کوتاه‌تر است، تصریح کرد: تا پایان ۲۸ اسفندماه جاری، کلاس‌های درس دایر خواهند بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: از دانش‌آموزان و معلمان مدارس استان درخواست داریم تا به بهترین نحو ممکن اقدام به فراگیری علم و آموزش تحصیلی نمایند تا خللی در ادامه مسیر تحصیل ایجاد نشود.