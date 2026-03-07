مدیرکل آموزش و پرورش استان:
مدارس استان قزوین از فردا تا پایان سال جاری غیرحضوری شد
مدیرکل آموزش و پرورش قزوین گفت: فعالیت مدارس این استان در تمامی مقاطع مختلف از فردا /یکشنبه/ تا پایان سال جاری به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حسنعلی اصغری با اعلام این خبر گفت: هرگونه فعالیت حضوری در محیط مدرسه تا پایان اسفندماه جاری ممنوع خواهد بود و تمامی امور آموزشی و پرورشی صرفا به صورت غیرحضوری و مجازی در بستر شاد ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: با توجه به قواعد و پروتکلهایی که به مدارس ابلاغ شده، شورای مدارس، مدیران و معلمان تصمیم میگیرند که در چه زمانی و به چه نحوی این کلاسها برگزار شود.
اصغری با بیان اینکه طبیعتا زمان برگزاری کلاسها در بستر شاد کوتاهتر است، تصریح کرد: تا پایان ۲۸ اسفندماه جاری، کلاسهای درس دایر خواهند بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: از دانشآموزان و معلمان مدارس استان درخواست داریم تا به بهترین نحو ممکن اقدام به فراگیری علم و آموزش تحصیلی نمایند تا خللی در ادامه مسیر تحصیل ایجاد نشود.