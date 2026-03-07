معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:

حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک مدرسه در شهرستان خمین / آماری از شهادت یا مجروحیت گزارش نشده است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به هجوم دشمن در یک مدرسه اشاره کرده و گفت: دقایقی پیش یک مدرسه در شهرستان خمین مورد حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این مدرسه خالی از جمعیت بود اما بر اثر حمله به این مکان، خسارات زیادی به منازل اطراف واقع شد.

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: هنوز آماری از شهادت و یا مجروحیت افراد در این حادثه گزارش نشده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود. در بازه زمانی 2 روز گذشته نیز یک فروشگاه عرضه مواد غذایی در شهرستان خمین مورد هدف دشمنان قرار گرفت که بر اثر آن 2 نفر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.

