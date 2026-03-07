تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر تداوم جریان خدمت رسانی به مردم
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه صیانت از نیروی انسانی یکی از اولویتهای دولت است، گفت: تقسیم بندی ماموریتهای اجرایی توسط مدیران در دستگاههای زیر مجموعه خود به گونهای باشد تا جریان خدمات رسانی به مردم با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست روز شنبه در جلسه کمیته مدیریت بحران صنعت نفت آذربایجان شرقی که با حضور مدیران این حوزه برگزار شد، افزود: با توجه ماهیت دشمن آمریکایی - اسراییلی، ضرورت دارد برای هر شرایطی آمادگیهای لازم را حفظ کرد تا در خدماترسانی به مردم خللی پیش نیاید.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: با توجه به وضعیت خاصی که در آن به سر می بریم، باید برای هر شرایطی، سناریوهای مدیریتی و عملیاتی طراحی کرد تا در زمان لازم مورد استفاده قرار گیرد.
وی به هم افزایی بین واحدهای مختلف صنعت نفت استان تاکید کرد و ادام داد: با تعامل و همکاری بین مدیریتهای این صنعت، میتوان مشکلات و نارساییهای موجود را به راحتی حل کرد تا ارائه خدمات به مردم با خلل مواجه نشود.
سرمست در ادامه به اطلاع رسانی به موقع و دقیق به مردم تاکید کرد و افزود: با استفاده از ظرفیتهای رسانهای، اطلاع رسانی و آگاهی بخشیهای لازم به مردم و شهروندان انجام شود تا آمادگی لازم در شرایط بحرانی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: همانطور که در هشت روز گذشته شاهد بودیم، خدمترسانی و ارائه کالاهای اساسی از جمله توزیع بنزین و گاز، بدون وقفه ادامه دارد و همچنین ادامه خواهد داشت بنابراین مردم نگران نباشند و اخبار را تنها از مراجع موثق دنبال کنند.