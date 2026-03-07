تداوم بی وقفه ارائه خدمات درمانی در درمانگاه های شهرداری تبریز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، سولماز بدلی از ارائه خدمات درمانی بی وقفه و ۲۴ ساعته درمانگاه های شهرداری تبریز(امام رضا(ع) و الغدیر) در شرایط بحران جنگی به مردم خبر داد و گفت: در شرایط جنگ حفظ جان انسانها و تداوم آرامش اجتماعی اولویت اصلی است. و نظام سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی تاب آوری در چنین موقعیت هایی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.

بدلی با اشاره به نقش آفرینی حرفه ای و متعهدانه جامعه پزشکی و پرستاری در شرایط حساس ادامه داد: بدون شک برگ زرینی در تاریخ خدمت رسانی نظام سلامت کشور خواهد بود.

وی در ادامه افزود: پزشکان، پرستاران درمانگاه های شهرداری تبریز، بی وقفه برای ارائه خدمات درمانی(پزشکی و پرستاری) به همشهریان عزیز خدمت رسانی می نمایند و هیچ توقف و تعطیلی در خدمات درمانی صورت نگرفته است.

شایان ذکر است: برنامه های سلامت محور طبق برنامه ریزی های بعمل آمده بمناسبت لیالی القدر استقرار اتوبوس سیار سلامت با حضور اکیپ های پزشکی و ارائه خدمات رایگان در حوزه های مشاوره پزشکی، روانشناسی، تغذیه، نحوه اهدا پلاسما، غربالگری قند و فشارخون و همچنین مشاوره های تغذیه و اکیپ درمان در مساجد سطح شهر و همچنین برای اولین بار انجام ویزیت رایگان پزشک عمومی در درمانگاه های شهرداری تبریز همزمان با فرارسیدن ایام لیالی قدر تداوم خواهد داشت.

