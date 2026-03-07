تداوم بی وقفه ارائه خدمات درمانی در درمانگاه های شهرداری تبریز
خدمات پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی و رادیولوژی و سونوگرافی، آزمایشگاه و...در شرایط بحرانی بدون وقفه در درمانگاه های شهرداری تبریز ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، سولماز بدلی از ارائه خدمات درمانی بی وقفه و ۲۴ ساعته درمانگاه های شهرداری تبریز(امام رضا(ع) و الغدیر) در شرایط بحران جنگی به مردم خبر داد و گفت: در شرایط جنگ حفظ جان انسانها و تداوم آرامش اجتماعی اولویت اصلی است. و نظام سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی تاب آوری در چنین موقعیت هایی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.
بدلی با اشاره به نقش آفرینی حرفه ای و متعهدانه جامعه پزشکی و پرستاری در شرایط حساس ادامه داد: بدون شک برگ زرینی در تاریخ خدمت رسانی نظام سلامت کشور خواهد بود.
وی در ادامه افزود: پزشکان، پرستاران درمانگاه های شهرداری تبریز، بی وقفه برای ارائه خدمات درمانی(پزشکی و پرستاری) به همشهریان عزیز خدمت رسانی می نمایند و هیچ توقف و تعطیلی در خدمات درمانی صورت نگرفته است.
شایان ذکر است: برنامه های سلامت محور طبق برنامه ریزی های بعمل آمده بمناسبت لیالی القدر استقرار اتوبوس سیار سلامت با حضور اکیپ های پزشکی و ارائه خدمات رایگان در حوزه های مشاوره پزشکی، روانشناسی، تغذیه، نحوه اهدا پلاسما، غربالگری قند و فشارخون و همچنین مشاوره های تغذیه و اکیپ درمان در مساجد سطح شهر و همچنین برای اولین بار انجام ویزیت رایگان پزشک عمومی در درمانگاه های شهرداری تبریز همزمان با فرارسیدن ایام لیالی قدر تداوم خواهد داشت.