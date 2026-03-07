خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خبر داد:

آغاز آموزش غیرحضوری مدارس از یکشنبه ۱۷ اسفند ماه

کد خبر : 1759609
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به تشکیل جلسه شورای معاونان وزارت آموزش‌ و پرورش با حضور مقام عالی وزارت و مشارکت برخط مدیران کل استان‌ها، گفت: در این جلسه پیش بینی‌های لازم برای آغاز آموزش دانش‌آموزان کشور به صورت مجازی در بستر شاد انجام گرفت و ما در استان آذربایجان شرقی، آمادگی لازم برای آموزش دانش‌آموزان به صورت مجازی از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه را داریم.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ‌در جریان این جلسه، برقراری و‌ آغاز آموزش دانش‌آموزان به صورت مجازی در بستر شاد از فردا، یکشنبه تا پایان اسفند ماه به عنوان محورهای اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاونان مربوطه و مدیران کل نیز ضمن ارائه گزارش‌ها و برنامه‌های اجرایی، راهبردها و برنامه‌های خود را تشریح کردند.

اسفندیار صادقی در ارتباط این جلسه گفت: ما در استان آذربایجان شرقی از فردا به صورت رسمی فرآیند آموزش را  در بستر شاد آغار می.کنیم و طبیعی است با توجه شرایط فعلی کشور و آرامش خاطر همکاران نیازی به حضور معلمان و همکاران کادر اجرایی در مدارس نیست؛ بنابراین نظارت مدیران مدارس و عوامل اجرایی بر کلاس‌های مجازی مورد تاکید است.

وی افزود: جهت جبران عقب افتادگی تحصیلی دانش‌آموزان و در مناطقی که اینترنت پایدار وجود ندارد، بسته‌های آموزشی جهت بهره‌مندی آفلاین دانش‌آموزان طراحی گردیده است و همچنین؛ مدرسه تلویزیونی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است که اطلاع‌رسانی لازم در خصوص زمان کلاس‌ها از طریق بستر شبکه و همچنین شبکه آموزش صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل