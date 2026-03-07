آغاز آموزش غیرحضوری مدارس از یکشنبه ۱۷ اسفند ماه

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ‌در جریان این جلسه، برقراری و‌ آغاز آموزش دانش‌آموزان به صورت مجازی در بستر شاد از فردا، یکشنبه تا پایان اسفند ماه به عنوان محورهای اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاونان مربوطه و مدیران کل نیز ضمن ارائه گزارش‌ها و برنامه‌های اجرایی، راهبردها و برنامه‌های خود را تشریح کردند.

اسفندیار صادقی در ارتباط این جلسه گفت: ما در استان آذربایجان شرقی از فردا به صورت رسمی فرآیند آموزش را در بستر شاد آغار می.کنیم و طبیعی است با توجه شرایط فعلی کشور و آرامش خاطر همکاران نیازی به حضور معلمان و همکاران کادر اجرایی در مدارس نیست؛ بنابراین نظارت مدیران مدارس و عوامل اجرایی بر کلاس‌های مجازی مورد تاکید است.

وی افزود: جهت جبران عقب افتادگی تحصیلی دانش‌آموزان و در مناطقی که اینترنت پایدار وجود ندارد، بسته‌های آموزشی جهت بهره‌مندی آفلاین دانش‌آموزان طراحی گردیده است و همچنین؛ مدرسه تلویزیونی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است که اطلاع‌رسانی لازم در خصوص زمان کلاس‌ها از طریق بستر شبکه و همچنین شبکه آموزش صورت می‌گیرد.

