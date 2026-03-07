برخورد سمند و پژو۲۰۷ در اصفهان ۱۳ مصدوم داشت

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان از مصدومیت ۱۳ نفر در تصادف سمند و پژو ۲۰۷ در اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محسن مومنی اظهار کرد: حادثه ویژه ترافیکی ساعت ۸ و ۵ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات هلال احمر استان اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه در این حادثه ۲ خودروی سمند و پژو پارس با یکدیگر برخورد کرده‌اند، اضافه کرد: این حادثه در کیلومتر ۱۰۰ محور آباده _ شهرضا، اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ادامه داد: بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند. ارزیابی اولیه نشان داد این حادثه ۱۳ مصدوم دارد.

وی تصریح کرد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.

اخبار مرتبط
