تشییع هفت شهید مدافع امنیت در شبستر

تشییع هفت شهید مدافع امنیت در شبستر
مردم انقلابی و شهیدپرور شهرستان شبستر امروز با هفت شهید انتظامی مدافع امنیت وطن وداع کردند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سحرگاه دیروز پنج نیروی کادر و ۲ سرباز کلانتری ۱۴ شهر خامنه شبستر بر اثر بمباران هواپیماهای آمریکایی ـ اسراییلی به فیض شهادت نائل آمدند و پنج نیروی دیگر به صورت سطحی مجروح و ظهر همان روز از بیمارستان فاطمیه شبستر ترخیص شدند.

امروز پیکر مطهر این هفت شهید مدافع وطن با حضور گسترده مردم شبستر تشییع شد.

تاکنون ۷۳ نفر در آذربایجان شرقی به فیض شهادت نائل شدند.

 

 

