سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی خبر داد:
تخفیف 50 درصدی هتلها و مراکز گردشگری استان مرکزی برای مسافران
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی به ارائه تخفیف 50 درصدی مراکز گردشگری استان برای میزبانی از هموطنان بویژه خانوادههای آسیبدیده اشاره کرده و گفت: این استان از شرایط مناسبی برای استقبال و میزبانی از هموطنان برخوردار است و مراکز گردشگری این منطقه آماده ارائه خدمات به مسافران هستند.
به گزارش ایلنا، حسین محمودی به تمهیدات در نظر گرفته شده برای رفاه حال خانوادهها و مسافران اشاره داشته و در این رابطه افزود: با توجه به حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به کشور، در راستای حمایت از خانوادههای آسیب دیده، رفاه حال هموطنان و همچنین ارائه خدمات شایسته به آنها، تخفیف ۵۰ درصدی برای استفاده از هتلها و مراکز گردشگری استان مرکزی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه استان مرکزی از شرایط بسیار مناسبی برای استقبال از هموطنان برخوردار است. تلاش شده است با بکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود، شرایطی ایمن و آرام برای حضور خانوادهها فراهم شود تا مسافران بتوانند با آسودگی خاطر از خدمات اقامتی و گردشگری استان استفاده کنند. با هماهنگی و همکاری بخشهای مختلف، امکان ارائه خدمات مطلوب و شایسته به هموطنان در این ایام فراهم شود.