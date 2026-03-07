سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی خبر داد:

تخفیف 50 درصدی هتل‌ها و مراکز گردشگری استان مرکزی برای مسافران

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی به ارائه تخفیف 50 درصدی مراکز گردشگری استان برای میزبانی از هموطنان بویژه خانواده‌های آسیب‌دیده اشاره کرده و گفت: این استان از شرایط مناسبی برای استقبال و میزبانی از هموطنان برخوردار است و مراکز گردشگری این منطقه آماده ارائه خدمات به مسافران هستند.

به گزارش ایلنا، حسین محمودی به تمهیدات در نظر گرفته شده برای رفاه حال خانواده‌ها و مسافران اشاره داشته و در این رابطه افزود: با توجه به حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به کشور، در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده، رفاه حال هموطنان و همچنین ارائه خدمات شایسته به آنها، تخفیف ۵۰ درصدی برای استفاده از هتل‌ها و مراکز گردشگری استان مرکزی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه استان مرکزی از شرایط بسیار مناسبی برای استقبال از هموطنان برخوردار است. تلاش شده است با بکارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود، شرایطی ایمن و آرام برای حضور خانواده‌ها فراهم شود تا مسافران بتوانند با آسودگی خاطر از خدمات اقامتی و گردشگری استان استفاده کنند. با هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف، امکان ارائه خدمات مطلوب و شایسته به هموطنان در این ایام فراهم شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
