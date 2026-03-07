به گزارش ایلنا، حسین محمودی به تمهیدات در نظر گرفته شده برای رفاه حال خانواده‌ها و مسافران اشاره داشته و در این رابطه افزود: با توجه به حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به کشور، در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده، رفاه حال هموطنان و همچنین ارائه خدمات شایسته به آنها، تخفیف ۵۰ درصدی برای استفاده از هتل‌ها و مراکز گردشگری استان مرکزی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه استان مرکزی از شرایط بسیار مناسبی برای استقبال از هموطنان برخوردار است. تلاش شده است با بکارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود، شرایطی ایمن و آرام برای حضور خانواده‌ها فراهم شود تا مسافران بتوانند با آسودگی خاطر از خدمات اقامتی و گردشگری استان استفاده کنند. با هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف، امکان ارائه خدمات مطلوب و شایسته به هموطنان در این ایام فراهم شود.

