رصد روزانه توزیع کالاهای اساسی در آذربایجان غربی/مردم نگران نباشند و از خرید هیجانی خودداری کنند

به گزارش ایلنا، سخاوت خیرخواه اظهار کرد: تمامی کالاهای موجود در انبارهای استان قابل رصد است و حتی اگر چندین ماه هیچ کالایی از مرزها وارد نشود، کالاها در انبارها به حد کافی موجود و در سطح استان توزیع شده است.

وی افزود: بخش عمده این کالاها متعلق به بخش خصوصی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و علاوه بر رویه عادی صادرات و واردات، سه رویه تجاری دیگر نیز برای واردات کالاهای اساسی فعال است که برنج، روغن و مواد غذایی از این مسیرهای تجاری نیز تأمین می‌شوند.

خیرخواه از مردم خواست تا با حفظ آرامش و خرید به اندازه نیاز به آرامش بازار کمک کنند و افزود: ما روزانه حدود ۱۰۰ قلم کالای اساسی را رصد می‌کنیم و هیچ کمبودی وجود ندارد، از همدلی مردم قدردانی می‌کنیم که موجب پایداری و آرامش جامعه شده اند.

کاهش ۵۰درصدی قیمت سیب زمینی

مدیرکل صمت استان با اشاره به وضعیت مرزها گفت: مرزهای تبادل کالا فقط در روز اول جنگ مسدود شد اما از روز دوم بازگشایی و فعالیت صادرات و واردات از سر گرفته شد و صادرات برخی کالاها از جمله مواد غذایی و سیب زمینی به جهت کاهش قیمت در بازر ممنوع گردید و بخشی از آن‌ها به داخل کشور بازگشت که موجب کاهش قیمت از ۱۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان شده است و احتمال کاهش مجدد وجود دارد.

خیرخواه افزود: از بهمن‌ماه طرح ضربتی نظارت بر بازار را آغاز کرده‌ایم و حتی در روزهای تعطیل ۳۵ اکیپ بازرسب صنعت و معدن در حال بازرسی هستند که طی یک سال گذشته بیش از ۳۵ هزار فقره بازرسی در سامانه سیمبا ثبت شده است و از این بابت از همکاران خودم در معاونت نظارت و بازرسی قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ نیز دریافت می‌شود و با گران‌فروشی به صورت جدی برخورد می‌کنیم، هرچند در بحث گرانی تابع شرایط اقتصادی کشور هستیم.

کاهش صف نانوایی ها با افزایش سهمیه آرد

خیرخواه گفت: در نخستین روز جنگ جلسه شورای تأمین و ستاد تنظیم بازار برگزار شد و مقرر گردید سه واحد صنعتی پخت نان در ارومیه و میاندوآب شبانه‌روزی فعالیت کرده و روزانه ۳۱۰ کیسه آرد پخته شود، همچنین ۷۸۰ نانوایی دو شیفته و ۳۶ نانوایی سه شیفته مشغول پخت نان شدند و سه هزار تن آرد اضافه تر از سهمیه روزانه مصوب شد اختصاص یابد که این امر انجام شد و موجب کاهش صف ها در نانوایی های استان شد.

وی ادامه داد: پس از روز دوم شاهد کاهش صف‌های نان بودیم که این موضوع با تدبیر استاندار محترم اجرا شد و همچنین بخشی از نانوایی ها دو گانه سوز شده اند و ۲۲۰ موتور برق برای نانوایی‌ها در شرایط بحرانی نیز در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در حمله اخیر تعدادی از واحدهای صنعتی و صنفی آسیب دیدند و اکیپ‌هایی برای برآورد خسارت تشکیل شده که یک واحد فولادی با ۱۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال احیا بود و واحد دیگری ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده است که برای جبران آن تدابیر لازم قطعا از سوی دولت اندیشیده می‌شود

خیرخواه، گفت:واحدهای صنعتی و صنفی تعطیل نیستند و اولویت مجموعه صمت استان بر فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی با هدف زنده نگه داشتن جریان تولید و تأمین مایحتاح مردم است.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده کمبود یا عدم عرضه کالا در فروشگاه‌ها از طریق سامانه ۱۲۴ به ما اطلاع دهند و اطمینان می‌دهیم که کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نخواهیم داشت.

