اطلاعیه دادگستری کل البرز در خصوص نحوه خدمات رسانی قضایی در ایام اخیر

به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان البرز آمده است:

به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند با توجه به اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و استانداری البرز و تمهیدات به عمل آمده توسط شورای معاونین دادگستری کل استان البرز؛ کلیه واحدهای قضایی استان از روز یکشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه ١٤٠٤ تا اطلاع بعدی با ظرفیت ٢٠ درصد نیروی انسانی دائر می‌باشند.

لذا در راستای رفاه حال مراجعان محترم، خصوصا عزیزانی که دارای اوقات رسیدگی در ایام مذکور می‌باشند با استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات قضایی و سامانه خودکاربری نسبت به ارسال لوایح دفاعیه اقدام کنند.

