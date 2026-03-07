به گزرش ایلنا از یزد، محمدجواد آقایی، ظهر امروز در نشست خبری ضمن تسلیت "شهادت قائد امت اسلام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای" و شهروندان در جنایات آمریکایی صهیونیستی، با اشاره به شرایط جنگی، از برگزاری بی‌نظیر برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در استان یزد خبر داد.

وی افزود: دولت در راستای تامین رفاه جامعه و کمک به نیروهای مسلح، بر تنظیم بازار نظارت دارد و اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم به وفور در سطح شهر و انبارهای استان موجود است.

فرماندار یزد عمده مشکل اصلی بازار را ثبات قیمت‌ها دانست و تصریح کرد: ممنوعیت صادرات برخی مواد، از جمله در بازار میوه و تره‌بار، مشکلاتی را رفع کرده، اما در کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ، افزایش قیمت جزئی داشتیم که با تدابیر صورت گرفته در مورد جوجه‌ریزی، تلاش برای رصد و کنترل قیمت‌ها ادامه دارد.

وی همچنین از بازدیدهای شبانه‌روزی بازرسان بازار و پلمب واحدهای متخلف خبر داد و افزود: کسبه یزد مراعات لازم را نسبت به مردم دارند.

فرماندار یزد، کاهش تردد پلاک‌های غیربومی در استان را یکی از تفاوت‌های جنگ کنونی با تجاوزگری‌های قبلی دانست که موجب شده کمبود برخی اقلام را شاهد نباشیم.

آقایی از تلاش برای تامین کالاهای اساسی به وفور در فروشگاه‌ها در راستای حفظ امنیت روانی جامعه خبر داد و گفت: حدود ۸۰ نانوایی به سیستم پدافندی برای تداوم خدمات در صورت قطعی برق مجهز شده‌اند.

وی اظهار کرد: کمبود برخی اقلام در روزهای ابتدایی جنگ رو به مرتفع شدن است و تلاش می‌شود مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی نیز با همکاری کشورهای همسایه تامین شود.

فرماندار با اشاره به حمله دشمن به اماکن غیرنظامی، این اقدامات را ناشی از عدم تحقق تصورات دشمن دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌های داخلی و خارجی به ناکامی دشمن اذعان دارند.

انتهای پیام/