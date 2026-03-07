به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان اظهار داشت: حفاظت از گنجینه‌های ارزشمند تاریخی در زمان جنگ ضروری است و نصب نشان «سپر آبی» یکی از بهترین راهکارها برای صیانت از محوطه‌ها و آثار تاریخی شناخته می‌شود.

وی افزود: نشان «سپر آبی» در محوطه موزه‌ها و اماکن تاریخی جهانی استان اصفهان از جمله باغ موزه جهانی چهلستون، میدان امام خمینی(ره)، مسجد جامع اصفهان، موزه هنرهای تزئینی ایران و ... در راستای اجرای پروتکل های یونسکو انجام شده است.

از زمان تجاوز دشمن صهیونی-آمریکایی به خاک پاک کشورمان در صبح شنبه، ۹ اسفندماه، در پی اصابت پرتابه‌های آمریکایی صهیونی در شهرستان‌های اصفهان، لنجان و برخوار به ۸۰ منزل مسکونی و چند واحد اداری-تجاری خسارت وارد شد.

انتهای پیام/