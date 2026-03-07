به گزارش ایلنا، سردار بیانی با اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان اظهار داشت: این مراسم ان‌شاءالله از ساعت ۹ صبح فردا یکشنبه ۱۷ اسفند ماه از میدان شهدا آغاز می‌شود و پیکرهای مطهر ۲۰ شهید با حضور مردم قدرشناس و انقلابی شیراز به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) تشییع خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، افزود: پس از تشرف پیکرهای مطهر شهدا به حرم مطهر، کاروان تشییع به سمت دارالرحمه شیراز حرکت خواهد کرد و نماز بر پیکر مطهر شهدا در این مکان اقامه می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید فارس ادامه داد: پیکرهای پاک این شهیدان والامقام در قطعه‌ای که برای شهدای جنگ رمضان پیش‌بینی شده است، در گلزار شهدای شیراز به خاک سپرده خواهند شد.

سردار بیانی با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در این مراسم، خاطرنشان کرد: حضور مردم در آیین تشییع شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و ادای دین به مقام والای ایثار و شهادت است.

