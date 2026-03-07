دستورالعمل جدید فعالیت ادارات فارس ابلاغ شد/حضور ۳۰ درصدی کارکنان و مجازی شدن آموزش

به گزارش ایلنا، علیرضا انصاری با تسلیت شهادت رهبر عالی‌قدر جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

وی با اشاره به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه، دستگاه‌های اجرایی استان شامل مؤسسات دولتی و عمومی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها موظفند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی از جمله دورکاری، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و با حضور ۳۰ درصد از کارکنان در محل کار ارائه شود.

انصاری افزود: واحد‌های پشتیبانی ستادی و فنی بانک‌ها نیز با ۳۰ درصد نیرو فعالیت خواهند داشت و شعب منتخب به‌صورت کشیک فعال خواهند بود؛ همچنین شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات دایر هستند. وی تأکید کرد که رده‌های مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس ادامه داد: فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها، مدارس و سایر مراکز آموزشی تا اطلاع بعدی به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی واحد‌های عملیاتی خدمات‌رسان حیاتی و ضروری از جمله مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، بخش‌های انرژی، آتش‌نشانی، امداد جاده‌ای، خدمات آب، برق و گاز، ارتباطات، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، مراکز انتظامی و دفاعی، مراکز تأمین کالا‌های اساسی و بخش عملیاتی پست طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

انصاری با اشاره به اولویت‌های بهره‌مندی از دورکاری گفت: معلولان، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا زیر شش سال، و کارکنان مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی یا بیماری‌های صعب‌العلاج در اولویت استفاده از این امکان قرار دارند.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در روند ارائه خدمات به مردم وقفه‌ای ایجاد نشود و ذی‌نفعان با خسارت یا جریمه ناشی از تأخیر مواجه نشوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس همچنین اعلام کرد: برگزاری همایش‌ها و رویداد‌های حضوری در دستگاه‌های اجرایی و اعزام کارکنان به مأموریت‌های اداری غیرضروری ممنوع است و تنها در موارد خاص با مجوز بالاترین مقام دستگاه یا مدیرکل مدیریت بحران استانداری امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تأکید کرد: جلسات اداری، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی نیز باید با رعایت دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع امنیتی ذی‌صلاح برگزار شود.

انتهای پیام/