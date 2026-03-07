به گزارش ایلنا از اصفهان، ابراهیم معتمدی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جزئیات نحوه فعالیت نظام اداری استان را در شرایط کنونی تشریح کرد.

وی اظهار کرد: این تصمیم با هدف حفظ آرامش کارمندان و در عین حال استمرار ارائه خدمات عمومی به شهروندان اتخاذ شده است و جزئیات نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی طبق ابلاغیه جدید و با موافقت استاندار اصفهان، ضوابط فعالیت ادارات از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ تا اطلاع ثانوی تمامی خدمات اداری در سطح استان با حضور حداقل ۳۰ درصد کارکنان به صورت حضوری ارائه می‌شود.

معتمدی ادامه داد: بانوان، افراد دارای معلولیت و کارکنان مبتلا به بیماری‌های خاص یا قلبی و عروقی، با نظر مدیر مربوطه در اولویت دورکاری قرار دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان تصریح کرد: تمامی سازمان‌ها، نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی موظفند ضمن رعایت مسائل امنیتی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

وی گفت: همه رده‌های مدیریتی در سطوح استانی و شهرستانی مشمول دورکاری نبوده و موظف به حضور در محل کار هستند.

معتمدی با تأکید بر حساسیت خدمات‌رسانی در برخی بخش‌ها خاطرنشان کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، مراکز درمانی و همچنین نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این ابلاغیه مستثنی هستند و تابع ضوابط اختصاصی دستگاه خود خواهند بود.

وی اضافه کرد: این رویه تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی و صدور ابلاغیه جدید ادامه خواهد داشت.

