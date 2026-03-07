English العربیه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان خبر داد؛

آغاز فعالیت ادارات استان از فردا/ همه رده‌های مدیریتی موظف به حضور در محل کار هستند

آغاز فعالیت ادارات استان از فردا/ همه رده‌های مدیریتی موظف به حضور در محل کار هستند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان از دورکاری گسترده کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان و فعالیت با ظرفیت ۳۰ درصد خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، ابراهیم معتمدی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جزئیات نحوه فعالیت نظام اداری استان را در شرایط کنونی تشریح کرد.

وی اظهار کرد: این تصمیم با هدف حفظ آرامش کارمندان و در عین حال استمرار ارائه خدمات عمومی به شهروندان اتخاذ شده است و جزئیات نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی طبق ابلاغیه جدید و با موافقت استاندار اصفهان، ضوابط فعالیت ادارات از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ تا اطلاع ثانوی تمامی خدمات اداری در سطح استان با حضور حداقل ۳۰ درصد کارکنان به صورت حضوری ارائه می‌شود.

معتمدی ادامه داد: بانوان، افراد دارای معلولیت و کارکنان مبتلا به بیماری‌های خاص یا قلبی و عروقی، با نظر مدیر مربوطه در اولویت دورکاری قرار دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان تصریح کرد: تمامی سازمان‌ها، نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی موظفند ضمن رعایت مسائل امنیتی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

وی گفت: همه رده‌های مدیریتی در سطوح استانی و شهرستانی مشمول دورکاری نبوده و موظف به حضور در محل کار هستند.

معتمدی با تأکید بر حساسیت خدمات‌رسانی در برخی بخش‌ها خاطرنشان کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، مراکز درمانی و همچنین نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این ابلاغیه مستثنی هستند و تابع ضوابط اختصاصی دستگاه خود خواهند بود.

وی اضافه کرد: این رویه تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی و صدور ابلاغیه جدید ادامه خواهد داشت.

