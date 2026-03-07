هشدار زرد هواشناسی در مازندران؛ ورود سامانه بارشی و کاهش محسوس دما از فردا

به گزارش ایلنا، بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از صبح فردا، یکشنبه، تمامی مناطق استان مازندران تحت تأثیر فعالیت سامانه سرد بارشی قرار خواهند گرفت. نوع مخاطره این سامانه شامل بارش متناوب باران در دشت‌ها، کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید موقتی است؛ در حالی که در مناطق مرتفع و کوهستانی، پدیده مه‌آلودگی و بارش برف پیش‌بینی شده است.

کارشناسان هواشناسی نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی، پرآب شدن رودخانه‌ها و کاهش دید در محورهای مواصلاتی هشدار داده‌اند. همچنین با توجه به سرعت وزش باد، احتمال آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان دور از انتظار نیست. در جاده‌های کوهستانی نیز لغزندگی سطح جاده و احتمال ریزش سنگ، تردد را با چالش مواجه خواهد کرد.

در همین راستا، توصیه‌های زیر جهت پیشگیری از حوادث احتمالی ابلاغ شده است: تردد جاده‌ای: رانندگان عزیز هنگام عبور از محورهای کوهستانی حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی کامل به همراه داشته باشند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.

فعالیت‌های تفریحی: از هرگونه فعالیت کوهنوردی و گردشگری در طبیعت و حاشیه رودخانه‌ها طی این دو روز اکیداً خودداری شود.

بخش کشاورزی و انرژی: بر اتخاذ تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف کشاورزی برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی و همچنین مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید شده است.

خدمات شهری: نیروهای راهداری جهت عملیات برف‌روبی در گردنه‌ها و مناطق برف‌گیر در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

انتظار می‌رود با خروج این سامانه از اواخر وقت دوشنبه، وضعیت جوی استان به تدریج پایدار شود.

انتهای پیام/