به گزارش ایلنا از البرز، حسین شیزرپور فرماندار شهرستان فردیس، با اشاره به شرایط حساس کنونی و اطمینان‌بخشی به افکار عمومی در خصوص وضعیت معیشتی اظهار کرد: علیرغم شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، با تمهیدات اندیشیده شده هیچ‌گونه کمبودی در ذخایر و عرضه کالا‌های اساسی در سطح شهرستان وجود ندارد و جریان تأمین اقلام مایحتاج مردم به صورت کاملاً پایدار در حال انجام است.

وی با هشدار به اخلال‌گران در نظام توزیع تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های نظارتی و کارگروه‌های بازرسی در سطح بازار فعال هستند. با وجود وفور کالا، نظارت‌ها به قوت خود باقی است و با هرگونه تخلف احتمالی، احتکار یا گران‌فروشی، شدیدترین برخورد‌های قانونی صورت خواهد گرفت.

فرماندار فردیس همچنین به پایش مستمر حوزه آرد و نان اشاره کرد و افزود: بازرسان در قالب گشت‌های مشترک به صورت مداوم وضعیت نانوایی‌های شهرستان را رصد می‌کنند تا نواقص و کمبود‌های احتمالی در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.

شیزرپور با دعوت از شهروندان برای مشارکت در نظارت بر بازار، تأکید کرد: مردم شریف فردیس می‌توانند هرگونه تخلف اعم از کم‌فروشی یا احتکار را از طریق سامانه ۱۲۴ اداره صمت و یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند، این گزارش‌ها به سرعت بررسی شده و با واحد‌های متخلف، به‌ویژه در بخش نانوایی‌ها و کالا‌های اساسی، برخورد قاطع خواهد شد.

وی با تمجید از صبر و استقامت مردم، خاطرنشان کرد: مجموعه حاکمیتی شهرستان تمام توان خود را به کار گرفته است تا در هیچ‌یک از حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود، لذا از مردم عزیز تقاضا داریم با حفظ آرامش و درک شرایط، خادمان خود را در عبور از این برهه حساس یاری دهند.

