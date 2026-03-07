نشان «سپر آبی» در موزه ها و محوطههای تاریخی سیستان وبلوچستان نصب شد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان وبلوچستان از نصب نشان بینالمللی سپر آبی در موزهها و بناهای تاریخی استان با هدف صیانت و حفاظت از آنها در برابر جنگ تحمیلی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدهادی طهرانی مقدم اظهار کرد: سپر آبی، نشان رسمی کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از داراییهای فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه است و هدف از نصب آن در اماکن تاریخی، یادآوری مسئولیت جهانی در قبال میراث بشری محسوب میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان وبلوچستان افزود: در همین راستا و به منظور حراست و صیانت از موزهها، بناها و قلعه های تاریخی، محوطهها و مواریث معنوی و باستانی، نماد سپر آبی در برخی از این بناها و موزه ها در سراسر استان نصب شده است.
او خاطرنشان کرد: نصب و جانمایی این نشان بین المللی در پشت بام و داخل بناهای تاریخی و موزه ها نشان دهنده این است که طرفهای درگیر باید از هدف قراردادن آنها خودداری کرده و هیچگونه آسیبی به این بناها وارد نکنند تا حتی در شرایط جنگی نیز اموال و بناهای فرهنگی و تاریخی کشورها مورد تخریب قرار نگیرد.